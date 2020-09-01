قطر تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب ـ إبراهيم سعيد

أعلنت وزارة الصحة القطرية، خبر عاجل، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 216 إصابة جديدة بالفيروس كورونا ، حسب ما نشرته العربية الاخبارية .

وكانت أكدت وزارة الصحة القطرية، الخميس، تسجل 268 إصابة جديدة بالفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما ذكرته العربية الاخبارية.

ومن جانب آخر، كشفت قطر عن تسجيل 384 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق كشفت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 315 إصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعد أعلى معدل يومي للإصابات منذ نحو أسبوعين، حيث ارتفع إجمالى الحالات إلى المسجلة لدى الوزارة إلى 113262، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، منذ الأمس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 188 حالة.