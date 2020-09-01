قصر بعبدا يستعد لاستقبال ماكرون.. وقمة مرتقبة بين عون ورئيس فرنسا

يستعد قصر بعبدا بجبل لبنان لاستقبال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون؛ حيث يقام له مراسم استقبال رسمى يعقبه محادثات ثنائية مع الرئيس اللبنانى ميشال عون تتناول العلاقات اللبنانية الفرنسية وأيضا تشكيل الحكومة الجديدة التى كان للرئيس ماكرون دور كبير فى الدفع بسرعة تشكيلها.
يقيم الرئيس عون مأدبة غذاء على شرف زيارة الرئيس ماكرون؛ أيضا يتجه إلى قصر الصنوبر حيث يلتقى ممثلو الكتل النيابية الكبيرة فى لبنان.
استعدادات داخل قصر بعبدا لاستقبال الرئيس الفرنسي
مراسلة اليوم السابع فى لبنان الزميلة إيمان حنا
وفى الوقت الذى يحبس السياسيون أنفاسهم انتظارا لما ستسفر عنه الزيارة، تأتى تلك الزيارة لتعيد إيقاد شعلة الأمل فى نفوس اللبنانيين التواقين إلى الحياة مرة أخرى، هذا ما كان برز جليًا فى حجم العاطفة المتبادلة خلال زيارة ماكرون وجولته فى شوارع بيروت المنكوبة ولقائه المؤثّرمع الأهالى، الذى أكد على العلاقة الأبوية بينه وبين الأهالى.
وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قد ألقى كلمة عقب وصوله أمس للصحفيين، قال فيها إنه جاء إلى لبنان لكييتأكد من أنه سيتم تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وخدمة الشعب اللبنانى، والبدء فى مسار تنفيذ الإصلاحات، لاسيما على صعيد إصلاح قطاع الكهرباء وإعادة بناء ميناء بيروت البحرى ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة القطاع المصرفى اللبناني.
وأكد ماكرون، أنه يلتزم بمتابعة إجراء لبنان للإصلاحات الضرورية اللازمة ووجوب أن تعتمدها الحكومة الجديدة التى يُجرى العمل على تشكيلها، مشددا على أن فرنسا ملتزمة بدعم لبنان وشعبه.
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