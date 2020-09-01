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قصة "جريمة الفيرمونت" ببساطة فى تغطية موسعة لـ"تليفزيون اليوم السابع"

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:36 م
قصة "جريمة الفيرمونت" ببساطة فى تغطية موسعة لـ"تليفزيون اليوم السابع" تغطية موسعة لـ"تليفزيون اليوم السابع"

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تناولت التغطية الموسعة التى أجراها "تليفزيون اليوم السابع"، لأخر قرارات النيابة العامة فى واقعة التعدى على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي)، حيث اتخذت النيابة عدد من القرارات خلال الساعات الماضية، وقدمها محمد السيسى.

وجاء في التغطية، أمرت النيابة العامة، بحبس ثلاثة متهمين وإخلاء سبيل آخرِين على ذمة التحقيق معهم في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتى).

كما أمرت النيابة العامة، بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي).

وأمرت «النيابة العامة» بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتهيب «النيابة العامة» بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.

كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهم "عمر حافظ" احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت، وذلك بعد إلقاء القبض عليه نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.


الاغتصاب الجماعى

تليفزيون اليوم السابع

فتاة فيرمونت

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