اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

قانون التصالح.. محافظة الجيزة تناشد المواطنين سرعة التصالح على مخالفات البناء

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:14 م
قانون التصالح.. محافظة الجيزة تناشد المواطنين سرعة التصالح على مخالفات البناء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة أن اخر موعد للتقدم للتصالح فى مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجارى وعلي المواطنين الراغبين في التقدم سرعة التوجه إلي المركز التكنولوجي للحى والمركز المختص واستيفاء المستندات، مؤكدة أنه لن يتم مد فترة التصالح مرة أخرى.
 
وفى السياق أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرر أنه لن يكون هناك مد للتصالح، وأن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها.
 
وأعلن اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات حوالي 769 ألف طلب ، وبلغ إجمالي المتحصلات المالية حوالى 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس2020.
 
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين فى منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين فى التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات .
 
 

الجيزة

مخالفات البناء

البناء المخالف

اخبار مصر

التصالح على البناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يوجه بمراجعة ملكية الأراضى الواقعة على جانبى دائرى بولاق

الإثنين، 31 أغسطس 2020 12:54 م

رئيس الوزراء لمحافظ الجيزة ومدير الأمن : "مسئوليتكم المباشرة عدم وضع أى طوبة بناء مخالف فى نطاق المحافظة".. مصطفى مدبولى يؤكد " تعاملوا بحسم فى مخالفات البناء الدولة حاضرة ويد القانون قوية "

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:38 م

رئيس الوزراء لمحافظ الجيزة ومدير الأمن :تعاملوا بحسم مع مخالفات البناء

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:12 م

محافظة الجيزة تواصل أعمال إخلاء 7 بلوكات بأرض المطار وتوفر 232 وحدة بـ 6 أكتوبر

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 01:01 م

محافظة الجيزة: البدء فى تطوير 24 منطقة غير مخططة فى 5 أحياء

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 12:07 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة