قافلة عسكرية أمريكية تدخل سوريا قادمة من العراق

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دخلت قافلة جديدة من الشاحنات والعربات العسكرية الأمريكية، الأراضي السورية من العراق اليوم/الثلاثاء/ عبر معبر الوليد بأقصى ريف الحسكة الشرقي.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن رتلا من 60 شاحنة ترافقها عربات عسكرية لحمايتها وجميعها تابعة للقوات الأمريكية دخلت المنطقة، تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى القواعد الأمريكية بريف الحسكة.

يأتي ذلك بعد أن أدخلت القوات الأمريكية الأحد الماضي، رتل آليات من 7 ناقلات و4 سيارات شاحنة مبردة محملة بمواد وتعزيزات لوجستية قادمة من العراق عبر معبر الوليد إلى الأراضي السورية، وتوجهت إلى القاعدة الأمريكية في مطار خراب الجير في ريف المالكية أقصى ريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وكانت القوات الأمريكية قد أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة السورية.