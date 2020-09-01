فيديو.. وزيرة الهجرة تكشف عن زيارة لوفد الدراسين بالخارج إلى جامعة الجلالة

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة "ولادك يا مصر"، موضحة أنها تأتى بهدف تعريف شريحة الدارسين المصريين بالخارج ما يحدث على الأرض فى عدد من الملفات.

وقالت وزيرة الهجرة خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، اليوم الثلاثاء، إنه بعد أزمة العالقين كان مهم للوزارة العمل على الشرائح العائدة من الخارج وخصوصا الطلاب، وكان من الضرورى الاستفادة منهم، وعمل مجموعات للتحرك من خلالها فى هذه الفترة.

وواصلت السفيرة نبيلة مكرم:"بدأنا تناول قضايا المياه، ثم قضايا المرأة المصرية والتحديات والجهود التى تقوم بها الدولة المصرية".

وتابعت الوزيرة: "تواصلنا مع وزير التعليم العالى للتعرف على قضايا الوطن ومستوى التعليم العالى فى مصر، وسيتم تنظيم زيارة لهم إلى جامعة الجلالة، ووزير التعليم العالى سيعرفهم بما يحدث فى الدولة، كما سيتم تعريفهم بباقى الجامعات المصرية، ومن المهم أن يعرفوا أن هناك تمثيلا مشرفا للجامعات الأجنبية فى الدولة المصرية".