فوائد الزعتر لصحتك عديدة أبرزها علاج السعال ورائحة الفم الكريهة

كتبت فاطمة خليل

فوائد الزعتر الصحية لا حصر لها وهو عشبة من عائلة النعناع يشيع استخدامه في الطهي، له خصائص طبية مفيدة للصحة يمكن استخدام الزعتر طازجًا أو مجففًا أو مقطرًا إلى زيت أساسي للعلاج بالروائح، ومن المعروف أن النبات له تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات ومضادة للأكسدة قد تكون مفيدة في علاج كل شيء من الالتهابات المعوية إلى الأمراض الجلدية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الزعتر، بحسب ما ذكر موقع "Very well health".



فوائد الزعتر

فوائد الزعتر



فوائد الزعتر عديدة وفي الطب البديل، يمكن تناول الزعتر عن طريق الفم أو وضعه على الجلد أو الغرغرة أو الاستنشاق للأغراض الصحية يحتوي النبات على مركبات مثل الثيمول (فينول نباتي خاص بالزعتر) معروف بقدرته على التحكم أو تحييد بعض أنواع العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية والطفيلية.

يوصف الزعتر بأنه علاج طبيعي لمجموعة من الحالات الصحية غير ذات الصلة، بما في ذلك:

-حب الشباب

-القلق

-التهاب المفاصل

-رائحة الفم الكريهة

-التهاب شعبي

-نزلات البرد

-القروح الباردة

-المغص

-السعال

- الأمراض النفسية.

-التهاب الجلد

-إسهال

-صعوبة التبول

-التهابات الأذن

-انتفاخ

-التهاب اللثة

-تساقط الشعر

التهاب الحنجره

-ضعف الكبد

-تشنجات الحيض

-القلاع الفموي

-متلازمة ما قبل الحيض

-عرق النسا

-إلتهاب الحلق

-التهاب اللوزتين

-التهاب المسالك البولية

-السعال الديكي

يُعتقد أيضًا أن الزعتر يحفز الشهية ويحد من الالتهاب ويعزز وظيفة المناعة ويطرد الحشرات.

فوائد الزعتر

فوائد الزعتر الصحية



علاج القلق

يعتقد ممارسو العلاج بالروائح أن الزعتر يمارس تأثيرات مزيلة للقلق (الحد من القلق)، وهي خاصية تدعمها دراسة أجريت عام 2014 في مجلة الأمراض الحادة وفقًا للبحث ، قدمت الفئران جرعة فموية من الثيمول عند 20 ملليجرام لكل كيلوغرام (مجم / كجم) أظهرت ضغطًا أقل بكثير عند خضوعها لاختبار متاهة مرتفع مقارنة بالفئران التي لم تكن كذلك.

ما إذا كان يمكن أن يحدث نفس الشيء عن طريق استنشاق زيت الزعتر أم لا هناك حاجة إلى مزيد من البحث على البشر.

علاج امراض الجلد

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018 فإن وضع زيت الزعتر على جلد الأشخاص المصابين بالتهاب الجلد التأتبي له استجابة فسيولوجية مباشرة بالإضافة إلى تثبيط المركبات الالتهابية المعروفة باسم السيتوكينات، يساعد الثيمول على تقليص طبقات الجلد والبشرة المنتفخة المميزة لالتهاب الجلد.

بالإضافة إلى ذلك، كان الثيمول قادرًا على منع الالتهابات الثانوية التي تسببها بكتيريا Staphyloccocus aureus.

تحدث هذه المضاعفات الشائعة جدًا عندما تسمح الأنسجة المتورمة بالبكتيريا العنقودية الذهبية بالانتقال من سطح الجلد وإنشاء خزانات تحت الجلد.

وفقًا للباحثين ، قد يكون للتأثيرات المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في الثيمول مكان في إدارة التهاب الجلد التأتبي المزمن.

علاج السعال

يستخدم الزعتر منذ فترة طويلة كعلاج منزلي للسعال والتهاب الشعب الهوائية وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى يؤخذ عن طريق الفم أحيانًا لعلاج عدوى في الصدر أو استنشاقه لفتح المسالك الهوائية وهناك بعض الأدلة السريرية على هذه التأثيرات.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، يعمل الثيمول على مستقبلات اللسان والفم والحلق والممرات الأنفية بطريقة قد تثبط السعال.

شملت الدراسة 18 متطوعًا ، تعرض كل منهم لمحفزات السعال بعد استخدام رذاذ الأنف من الثيمول ، خضعوا لعدة اختبارات لتقييم الرغبة في السعال ، وعدد السعال الذي حدث ، وعتبة حدوث السعال.

في حين أن رذاذ الأنف لم يكن له أي تأثير على عتبة السعال (النقطة التي يحدث فيها السعال استجابة للمنبهات)، فقد قلل بشكل كبير من عدد وشدة السعال بالإضافة إلى الرغبة العامة في السعال. أبلغ المستخدمون أن الرش كان له تأثير تبريد لطيف.

علاج الالتهابات المعوية

تم عرض الزعتر في أنابيب الاختبار لتحييد بعض البكتيريا المعوية المرتبطة بأمراض الأمعاء.



فوائد الزعتر

علاج تشنجات الحيض

لطالما تم الترويج للزعتر بسبب خصائصه المسكنة (المسكنة للألم) ومضادات التشنج (تخفيف التشنج) غالبًا ما تكون الأدلة الداعمة لهذه الادعاءات مختلطة، ولكن كانت هناك بعض النتائج الواعدة.

في دراسة نشرت في مجلة Research in Medical Sciences في عام 2012 ، أعطى الباحثون 120 طالبة جامعية إما مكملات الزعتر أو الأيبوبروفين لعلاج تقلصات الدورة الشهرية.

بعد شهرين من العلاج (أربع مرات يوميًا لمكملات الزعتر وثلاث مرات يوميًا للإيبوبروفين)، أبلغت كلتا المجموعتين من النساء عن مستويات مماثلة من الراحة.

يشير هذا إلى أن الزعتر قد يكون بديلاً قابلاً للتطبيق للإيبوبروفين مع آثار جانبية أقل بكثير.

القلاع الفموي

يستخدم زيت الزعتر الممزوج بالماء منذ فترة طويلة كعلاج لرائحة الفم الكريهة والوقاية من التهاب اللثة وأمراض اللثة. هناك أيضًا أدلة على أنه قد يعالج مرض القلاع الفموي، وهو عدوى شائعة تسببها فطريات المبيضات.