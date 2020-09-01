فحص 20 مركبا بمسطحات القناطر الخيرية للتأكد من سلامتها

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الإدارة العامة للمسطحات فى القناطر الخيرية حملة مكبرة استهدفت مراكب الصيد ولانشات النزهة بنهر النيل للتأكد من تراخيص مزاولة المهنة وسلامة المراكب واللانشات كما تم شن حملة لفحص العوادم وتم تحرير المحاضر للمخالفين.

وكان اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد قيام الإدارة العامة للمسطحات بقيادة العميد ياسر منصور مدير الإدارة بحملة استهدفت فحص المراكب واللانشات النيلية، أسفرت الحملة فى مجال قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983، عن فحص 12 مركب صيد وتبين أن تراخيص المراكب سارية لنهاية عام 2020 وتم الاطمئنان على سلامتها.

وفى مجال قانون الملاحة رقم 10 لسنة 1956 تم فحص 8 لانشات نزهة تبين أن جميع التراخيص لها سارية ومطابقة للقانون وتم الاطمئنان على سلامتها.

وفى مجال قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 قامت حملة مكبرة لفحص عوادم السيارات " سولار وبنزين" وأسفرت الحملة التى شارك فيها العميد محمد غيث مامور مركز القناطر المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز عن فحص 56 سيارة رسب منهم 5 سيارات بنزين و17 سيارة سولار وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم لمخالفتهم قانون البيئة.