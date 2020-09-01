فتح شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة اليوم لأول مرة منذ إغلاقه بسبب كورونا.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

استعدت إدارة النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، لافتتاح النادى اليوم أمام المواطنين لأول مرة منذ غلق الشواطئ العامة، بسبب جائحة كورونا المستجد مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة، طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وقال أحد أعضاء مجلس إدارة النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، والتابع لمحافظة البحر الأحمر، والذى يعتبر أهم شواطئ المحافظة العامة، ويشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، إنه تم تهذيب الشواطئ وتطهير وتعقيم جميع الأماكن بالنادى والمقاعد، كما تم وضع علامات إرشادية بالتباعد الاجتماعى حفاظًا على سلامة المترددين على النادى.

وأضاف أعضاء مجلس إدارة النادى، والذى رفض ذكر اسمه أنه قامت إدارة النادى بعمل نظافة شاملة، والتأكد من وضع المقاعد على مسافات بينية حفاظًا على التباعد الاجتماعى وذلك لإلزام المترددين على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح المصدر سيتم فتح النادى الاجتماعى لاستقبال 700 زائر يوميًا من أعضاء النادى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، وان سيتم تخصيص 5 أيام لأعضاء النادى فى الأسبوع ويومين لغير الأعضاء من خلال الدخول بتذاكر .