اليوم السابع
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فتح شاطئ النادى الاجتماعى أمام المواطنين بعد غلق أكثر من 5 أشهر.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 01:03 م
فتح شاطئ النادى الاجتماعى أمام المواطنين بعد غلق أكثر من 5 أشهر.. صور فتح شاطئ النادي الاجتماع أمام المواطنين
البحر الأحمر - عماد عرفة

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فتح النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، والتابع لمحافظة البحر الأحمر اليوم، شاطئه أمام المواطنين، بعد إغلاق دام لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كرونا المستجد، حيث شهد النادي إقبالا من المواطنين منذ الصباح الباكر.

وطبقت إدارة النادي الإجراءات الاحترازية اللازمة على المترددين علي النادي، من حيث التأكد من الدخول بالكمامة، وقياس درجة الحرارة علي البوابات، والتأكد من الالتزام الإجراءات الاحترازية اللازمة من حيث التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات الاستخدام الواحد في الأطعمة والمشروبات.

من جانبه قال أشرف فؤاد، مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، أن النادي فتح أبوابه بمعدل طاقة 50%، بواقع 700 عضو يوميا، مضيفا أن تم تحديد 5 أيام في الأسبوع للأعضاء، ويومين لغير الأعضاء وهما الثلاثاء والاربعاء.

وأضاف مدير النادي الاجتماعي بالغردقة ل اليوم السابع، ان هناك تشديدات علي الإجراءات الاحترازية وخاصة قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامة في المناطق المزدحمة، وأن النادي جاهز تماما ومستعد لاستقبال الزوار وخاصة بعد عملية تطويره ورفع كفاءاته.

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البحر الاحمر

اخبار مصر

النادي الاجتماعي بالغردقة

شاطئ النادي الاجتماعي

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