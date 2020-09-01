فتح باب قبول طلاب الثانوية العامة بالبرامج الجديدة في "حسابات الفيوم"

الفيوم - رباب الجالي

أكد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أنه تم فتح باب القبول لخريجى الثانوية العامة بالبرامج الجديدة في كلية "الحاسبات والمعلومات" للعام الدراسى 2020/2021 لقسمى (علمى علوم، وعلمى رياضة).





وأعلنت الجامعة أن برامج الدراسة الجديدة بالكلية تتضمن برنامج الذكاء الاصطناعى لخريجى الثانوية العامة قسم "علمى رياضة"، وبرنامج المعلوماتية الحيوية لخريجى الثانوية العامة وتشمل قسمى "علمى علوم وعلمى رياضة" وأن الدراسة ستكون بنظام الساعات المعتمدة ومدتها 36 ساعة للسنة الدراسية بتكلفة 500 جنيه للساعة أى بإجمالى 18 ألف جنيه للسنة الدراسية.



جدير بالذكر أن تنسيق الرغبات للقبول ببرامج الذكاء الاصطناعى يتم من خلال الكلية، أما الدراسة ببرنامج المعلوماتية الحيوية فتقبل خريجى الثانوية العامة بقسميها "علمى علوم وعلمى رياضة" كما تقبل التحويل من الكليات المختلفة بشرط الحصول على الحد الأدنى لكليات الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم.

