اليوم السابع
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فتح باب التقديم بالمدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:47 ص
فتح باب التقديم بالمدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج تنمية مواهب
كتب مايكل فارس

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يوجد بالكنيسة الكاثوليكية مدرسة تسمى "المدرسة الكاثوليكية بسوهاج لتنمية المواهب" فى سوهاج، تحت إشراف الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.
 
وأعلنت مؤخرا عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة، وذلك بدءًا من اليوم 1 سبتمبر وحتى موعد أقصاه 1 أكتوبر للاشتراك فى الكورسات الفنية المختلفة، ويعد التقدم لهذه الدفعة هو الموسم السادس للمدرسة بعد افتتاحها منذ عدة سنوات، والعام الماضى،  افتتح الأنبا باسيليوس فوزى مطران كرسى سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم، فعاليات الموسم الخامس للمدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب بسوهاج، والذى يحمل عنوان "قوتي في صلاتي مش في إمكانياتي".
 
وتقدم المدرسة الخدمة الفنية الشاملة لمدة سنة كاملة فى المجالات الأتية، تعليم أله البيانوأو أرج، ويشترط أن يكون متوفر أله بيانو فى الكنيسة، بالإضافة إلى تعليم وتدريب "صوت" يشترط وجود سماعات "صب" ولاب توب، أو كمبيوتر بالكنيسة
 
وعن آليات الدراسة داخل المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب فى سوهاج، فسوف تكون بالتنسيق مع الآباء الرعاة، مما يتماشى مع مواعيد الكنيسة، وإجراءات توخي الحذر من فيروس كورونا المستجد، على أن يكون العدد الأدنى لكل كنيسة 6 أفراد والعدد الأقصى 12 فرد، ولا يقل عمر المتدرب عن 15 عام، ولا يزيد عن 30 عاما، وتطلب الاستمارات من الآباء الرعاة، وأى استمارة غير مصدق عليها من الأب الراعى لن يتم النظر إليها.
 
والعدد الكلى المطلوب داخل المدرسة الكاثوليكية لتنمية المواهب فى الدراسة، 50 فردا فقط،  ويتم التصديق على المشتركين بأسبقية الحجز، كما تمنح المدرسة كل المتدربين هدايا رمزية، وهدايا بيانو لأفضل عازفين، بالإضافة إلى تسجيل ترنيمة لأفضل أصوات.
 
 
 
 

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