اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فؤاد السنيورة عن زيارة الرئيس الفرنسى لبيروت: لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:38 م
فؤاد السنيورة عن زيارة الرئيس الفرنسى لبيروت: لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ فؤاد السنيورة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان والفنانة الكبيرة فيروز، مضيفا أن لبنان يحتاج إلى حكومة إنقاذ، والشعب اللبناني ينتظر من الحكومة الجديدة حلولا للكثير من المشكلات.

وقال السنيورة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على شاشة صدى البلد، إن زيارة ماكرون إلى السيدة فيروز لما تمثله من قيمة لبنانية كبيرة، معبرا عن عميق تقديره للرئيس الفرنسي لموقفه الداعم للشعب اللبناني في أزمته الأخيرة، مؤكدا أن لبنان يعاني من المستويات المعيشية الصعبة، لافتا إلى أن الشعب اللبناني يأمل في حكومة قوية تحسن الأوضاع في البلاد في وقت قريب.

وفتح فؤاد السنيورة النار على حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، مضيفا أن حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني المستقيل لم يكن لدية خبرة ترضي الشعب اللبناني، وعلى الحكومة الجديدة التعامل بذكاء كبير في معالجة الأمور، متابعا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدا أن لبنان يعاني من المستويات المعيشية الصعبة، لافتا إلى أن الشعب اللبناني يأمل في حكومة قوية تحسن الأوضاع في البلاد في وقت قريب.

ونشر الحساب الرسمى للمطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، مجموعة من الصور، أثناء لقائها بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والذى تم أمس فى منزلها، حيث ظهرت "جارة القمر"، وهى ترتدى قناعا للوقاية من فيروس كورونا، أثناء مقابلتها بالرئيس ماكرون، حيث قام الرئيس الفرنسى، بمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وأهدته هى بدورها لوحة فنية.

وكان ماكرون قد بدأ زيارته لبيروت بلقاء أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز، ووصف ماكرون فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال: "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذى ينتابنا".


السنيورة

لبنان

فيروز

ماكرون

اخبار لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى السياسية اللبنانية تسعى لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة الجديدة.. فؤاد السنيورة: ترشيح السفير مصطفى أديب لرئاسة الوزراء.. الأمم المتحدة: نصف سكان لبنان مهددون بانعدام الأمن الغذائى بعد انفجار مرفأ بيروت

الأحد، 30 أغسطس 2020 08:04 م

فؤاد السنيورة يحدد فى حوار لـ"اليوم السابع" من جبل لبنان روشتة إنقاذ الدولة.. رئيس الوزراء الأسبق: أدعو لتشكيل حكومة تعيد ثقة اللبنانيين مع العودة لاتفاق الطائف والدستور.. وحكومة دياب كانت "أراجوز" بيد حزب الله

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:00 م

فؤاد السنيورة لـ"اليوم السابع": حكومة حسان دياب كانت "أراجوز " بيد حزب الله

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:09 م

فؤاد السنيورة لـ"اليوم السابع": الحريرى عشق مصر وأحب أغانى أم كلثوم وعبدالوهاب

الخميس، 27 أغسطس 2020 09:10 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة