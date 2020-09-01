غدا بدء محكامة 14 إرهابى بعد 5 سنوات من هجمات شارلى إيبدو وهايبر كاشير

يبدأ القضاء الفرنسى غدا الأربعاء محاكمة 14 إرهابى متورط فى الهجمات الإرهابية على صحيفة شارلى إيبدو الفرنسية عام 2015 ، وكذلك متجر هايبر كاشير اليهودي في باريس ، وتضم لائحة الاتهام توفير الأسلحة لمنفذى الهجمات .

وشهدت باريس فى يناير 2015 قيام الشقيقان سعيد وشريف كواشي النار في مكاتب شارلي إيبدو وهي مجلة أسبوعية وقتل 12 شخصا، وفي اليوم التالي قتل أحمدي كوليبالي، وهو قريب لشريف كواشي ضابطة شرطة، فيما قتل كوليبالي في التاسع من يناير أربعة رجال يهود في متجر بشرق باريس ، وتمكنت قوات الشرطة من تصفية المسلحين الثلاثة في مواجهات منفصلة ، وفي تسجيل مصور قال كوليبالي إن الهجمات كانت منسقة ونفذت لحساب تنظيم "داعش"، بينما أعلن تنظيم "القاعدة" مسؤوليته عن هجوم شارلي إبدو.