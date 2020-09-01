اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

غدا بدء محكامة 14 إرهابى بعد 5 سنوات من هجمات شارلى إيبدو وهايبر كاشير

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 08:18 م
غدا بدء محكامة 14 إرهابى بعد 5 سنوات من هجمات شارلى إيبدو وهايبر كاشير تفجيرات شارلى ايبدو
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يبدأ القضاء الفرنسى غدا الأربعاء محاكمة 14 إرهابى متورط فى الهجمات الإرهابية على صحيفة شارلى إيبدو الفرنسية عام 2015 ، وكذلك متجر هايبر كاشير اليهودي في باريس ، وتضم لائحة الاتهام  توفير الأسلحة لمنفذى الهجمات .
 
وشهدت باريس فى يناير 2015 قيام الشقيقان سعيد وشريف كواشي النار في مكاتب شارلي إيبدو وهي مجلة أسبوعية  وقتل 12 شخصا، وفي اليوم التالي قتل أحمدي كوليبالي، وهو قريب لشريف كواشي ضابطة شرطة، فيما قتل كوليبالي في التاسع من يناير أربعة رجال يهود في متجر بشرق باريس ، وتمكنت قوات الشرطة من تصفية المسلحين الثلاثة في مواجهات منفصلة ، وفي تسجيل مصور قال كوليبالي إن الهجمات كانت منسقة ونفذت لحساب تنظيم "داعش"، بينما أعلن تنظيم "القاعدة" مسؤوليته عن هجوم شارلي إبدو.
 
 
 
 

شارلى إيبدو

محاكمة منفذى هجمات يناير

هجمات يناير

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة