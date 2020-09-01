غادة والى تشارك فى حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان عبر الفيديو

كتب خالد إبراهيم

شاركت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، فى حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان، حيث أعربت عن سعادتها بتلك المشاركة، موجهة الشكر لليابان، حيث نشرت صورة عبر حسابها على "تويتر"، من الاجتماع، وعلقت: "شرفت بالمشاركة في حوار التعاون الاستراتيجي الأول مع اليابان. ممتن لالتزام العلم الياباني تجاه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والحلول المتعددة الأطراف، وهو أمر أساسي في منطقة ما بعد كورونا من العالم في أوروبا وأفريقيا المعرضة للجريمة المنظمة والإرهاب والفساد والمخدرات.. تحديات جديدة = فرصة لتطوير شراكتنا".



جانب من مشاركة غادة والى فى الحوار

وكانت والى قد شاركت فى مؤتمر افتراضى، لدعم ضحايا الإرهاب، قائلة: "ناقشنا كيفية دعم ضحايا الإرهاب، وتعالى الأصوات ضد الإرهاب".

وقالت والى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:" لدعم ضحايا الإرهاب، فى المؤتمر الدولى الخامس للمتحدثين باسم البرلمان، يشرفنى أن أنضم إلى فورونكوف ونواب بارزين لمناقشة كيف يمكننا دعم الضحايا بشكل أفضل وتضخيم الأصوات في مكافحة الإرهاب ".