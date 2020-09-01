وكالات

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قولها:إن 52 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفى وقت سابق، اقتحم، 111 مستوطنا، ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - بأن 82 مستوطنا و20 طالبا يهوديا و9 عناصر من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا ساحات المسجد وتجولوا بحماية شرطة الاحتلال في باحات المسجد.