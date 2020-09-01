عاملة بناء صينية تنجو بعد اختراق جسدها سيخ حديدى طوله 80 سم.. فيديو وصور

كتب هيثم سلامة

نجت عاملة بناء فى الصين من الموت المحقق بعد أن اخترق سيخ حديد فولاذي طوله 31 بوصة أى ما يعادل 80 سم جسدها من مؤخرتها خلال حادث مروع، وفقًا لجريدة الديلى ميل البريطانية.

وذكرت التقرير، أن المرأة المعروفة بلقبها شيانج، اخترق جسدها سيخ معدني برز من كتفها الأيمن بعد سقوطها عليه من منصة ارتفاعها 10 أقدام في موقع بناء في مقاطعة قوانجدونج جنوب الصين.



الأشعة السينية توضح اختراق سيخ الحديد جسد المرأة



صورة أخرى لسيخ الحديد يخترق جسد المرأة

وأوضح التقرير، أن المرأة نجت بأعجوبة من الحادث بعد أن أجرى الأطباء عملية جراحية استغرقت ثلاث ساعات لإزالة السيخ الفولاذى الذي تجنب أعضائها الحيوية والأوعية الدموية الرئيسية.

وفقًا لتقرير صادر عن مستشفى قوانجدونج للطب الصيني التقليدي، كانت شيانج تعمل في موقع بناء عندما سقطت عن طريق الخطأ من الارتفاع، حيث هبطت على قضيب فولاذي طوله 80 سم ، بينما كانت دمائها تتدفق مثل النافورة قبل أن تدرك ما كان يحدث.



سيخ الحديد بعد استخراجه من جسد المراة

ونقلت المرأة إلى المستشفى بعد أن قطع زملاؤها سيخ الحديد لنقلها من موقع البناء، وبعد فحصها ، وجد الأطباء أن سيخ الحديد شق جسد المرأة ولكنه لم يصيب أي من أعضائها الحيوية والأوعية الدموية الرئيسية.



السيدة فى حوار مع قناة صينية بعد الحادث

وأوضح، أن السيدة أجرت عملية جراحية طارئة لمدة ثلاث ساعات، ونجح فريق من الجراحين في إزالة السيخ الفولاذي من جسدها.

وقال الدكتور لي جيا، كبير الأطباء في المستشفى، لتلفزيون جوانجدونج الجنوبي: "جرت العملية بسلاسة وكانت محظوظة لأنه تجنب الأوعية الدموية الكبيرة في الرئتين والصدر وعلى الرغم من وجود بعض النزيف، قمنا بإصلاحه بسرعة بعد سحب السيخ الحديدى".