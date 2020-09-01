وسجلت طوكيو رقما قياسيا شهريا بالإبلاغ عن 8126 إصابة جديدة خلال أغسطس الماضي. حيث سجلت طوكيو طوال الشهر حالات يومية بأرقام ثلاثية ما عدا يوم 24 أغسطس، عندما سجلت 95 إصابة جديدة فقط، وبلغت ذروة الإصابات في الأول من الشهر الجاري إذ سجلت 472 حالة.

وتعكس الأرقام اليومية التي تعلنها حكومة العاصمة أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية.

وتبقى طوكيو، التي يبلغ عدد سكانها 14 مليون نسمة، في حالة تأهب لمواجهة جائحة كورونا عند أعلى مستويات المواجهة، مما يعني أن معدلات العدوى "لا زالت منتشرة".