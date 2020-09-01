طلاب المرحلة الثانية للتنسيق يسجلون رغباتهم في معامل هندسة القاهرة.. صور

كتب محمد صبحى تصوير خالد كامل

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء أعمال تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021، وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالبا، وبالنسبة للشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

وشهدت معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة القاهرة توافد وإقبال طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل الرغبات بالتزامن مع الساعات الأولى لفتح باب التسجيل.

وطبقت إدارة كلية الهندسة بجامعة القاهرة العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث توافر أعضاء الفرق الطبية لتوقيع مقياس الحرارة على الطلاب قبل دخول الكلية واشتراط المرور من كبائن التعقيم إضافة إلى التأكد من ارتداء الطلاب الكمامات الطبية قبل دخول معامل التنسيق .

ومن المقرر أن يستمر فتح باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الالكترونى أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق حتى يوم السبت 5 سبتمبر المقبل .

وكشفت وزارة التعليم العالى عن وجود أماكن خالية أمام طلاب المرحلة الثانية بكليات الطب البيطرى والتمريض والزراعة والعلوم وإعلام القاهرة واقتصاد وعلوم سياسية القاهرة إضافة إلى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى .

كما يوجد أماكن شاغرة بكليات السن وفنون جميلة وهندسة المنيا والسويس وهندسة اسوان وهندسة حلوان بالمطرية وتربية نوعية وفنون تطبيقية وسياحة وفنادق وكذلك حقوق وتجارة.







