ضبط 468 مواطناً بتهم التعدى على أملاك الدولة والزراعات ومخالفة وقف البناء

كتب محمود عبد الراضى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، وتوجيه حملات لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة، فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية.

وضبطت أجهزة وزارة الداخلية 468 شخصا مخالفا، خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.