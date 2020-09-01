ضبط منظفات صناعية غير صالحة للاستخدام داخل مصنع بدون ترخيص بالغربية.. صور

الغربية محمد طارق

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع منظفات غير صالحة للاستخدام داخل مصنع بدون ترخيص بمركز قطور، وبداخله كميات من المنتجات مجهولة المصدر قبل طرحها بالأسواق.

وقال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، إن حملة تموينية قامت بتفتيش المصنع ، وتبين أن المصنع غير مرخص، وتم ضبط وتحريز جميع المضبوطات بالمصنع وهي عبارة عن 2700 زجاجة منظفات كالآتى " 600 زجاجة كلورفورم، و 600 زجاجة فلاش، و600 زجاجة بريل، و 600 زجاجة مستربور، و150 زجاجة ديتول، و 150 زجاجة دونى".

كما تم ضبط 10 براميل في 200 كيلو مملوءة بمواد صناعية بدون اى بيانات، و1000 كرتونة ورقية فارغة معدة للتعبئة، و1000 زجاجة مختلفة الأنواع والأحجام معدة للتعبئة، وتم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ رقم 2188 قطور وإخطار النيابة العامة للتحقيق.







