ضبط مستريح استولى على 5 ملايين من مواطنين بزعم توظيفها بالتسويق الشبكي

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط مرتكب واقعة الإستيلاء على أكثر من 5 مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (أكثر من 5 مليون جنيه "عملات محلية وأجنبية) بزعم توظيفها وإستثمارها وتحقيق أرباح مالية لهم من خلال شركة تعمل فى مجال التسويق الشبكى عبر الإنترنت بالمخالفة للقانون .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أن وراء تلك الوقائع (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالقاهرة) ، والذى قام بتقديم الدعوة العامة للجمهور لإستثمار أموالهم فى مجال التسويق الشبكى من خلال الشركة المشار إليها والكائن مقرها خارج البلاد وعقده عدة لقاءات بأماكن عامة (فنادق – مقاهى) لترويج نشاطه المُؤثم وحث جمهور المواطنين على دفع مبالغ مالية له لإستثمارها بزعم تحقيق أرباح لهم ، وقد لاقت تلك الدعوة قبول لدى أعداد كبيرة من المواطنين ، حيثُ قاموا بدفع مبالغ مالية للمشكو فى حقه نظير تحقيق أرباح من خلال تلك الشركة وإستولى المتهم على هذه الأموال بالمخالفة للقانون وقام بترك محل إقامته هرباً من ملاحقة ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (جهاز " لاب توب" - هاتف محمول ) وبفحصهما تبين إحتوائهما على مقاطع مصورة للمتهم أثناء ترويجه لنشاطه المُؤثم وعقد مُؤتمرات عدة بفنادق مُختلفة ، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.