اليوم السابع
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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 07:29 م
خالد صلاح
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ضبط كميات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية بالإسكندرية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 06:24 م
ضبط كميات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية بالإسكندرية دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات تفتيشية مكبرة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وبتعليمات مشددة للمحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق حماية للمستهلك المصرى من السلع الفاسدة والغش التجارى. 
 
وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أن إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة وإشراف محمود عقل رئيس الرقابة، قد قامت بالاشتراك مع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومفتشى الأغذية والطب البيطرى بالقيام بحملات بنطاق الادارة، أسفرت عن ضبط دواجن وأجزاء دواجن وهياكل وأجنحة غير صالحة للاستخدام الآدمى ومذبوحة خارج المجزر بكمية قدرها 70 كجم، كما تم تحرير محضر حيازة وعرض للبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير عبارة عن 24 فلتر زيت سيارات 25 عبوة مزيل صدى مجهول المصدر. 
 
كما تم سحب عينات من السلع الآتية:( مشمشية / قراصيا / ذرة محمصة / بندق / تانك / كبدة مجمدة / سجق / كلاوي ) وجار إرسلها لمعامل التحليل، تحرير عدد 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على النائب العام.
 

اخبار الاسكندرية

دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى

حملة تموينية بالاسكندرية

الاسكندرية

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