ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب المغافلة بسوهاج ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام "ثلاثة عناصر إجرامية ، جميعهم مُقيمين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج" بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب المغافلة متخذين من دائرة قسم شرطة أول سوهاج والمراكز المجاورة له مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات، نجح رجال المباحث بقيادة اللواء عبد الحميد أبو موسى في استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم أثناء سرقة إحدى الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج وبحوزتهم "فرد رصاص وطلقتين من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 7 وقائع أخرى بذات الأسلوب بدائرة قسم أول سوهاج ومركز أخميم ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم، فتم إستهداف الأخير وضبطه أرشد عن المسروقات ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.