اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط شخص يستغل سيدات في أعمال منافية للآداب بـ 21 ألف أسبوعيا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:26 م
ضبط شخص يستغل سيدات في أعمال منافية للآداب بـ 21 ألف أسبوعيا جرائم منافية للآداب العامة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  شخص "له معلومات جنائية"، برفقته "سيدتين" يستغلهما في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

وضبطت أجهزة الأمن بحوزته "هاتف محمول" يحتوى على العديد من الرسائل التى تؤكد ضلوعه فى إرتكاب هذا النشاط المؤثم ، واعترف المتهم بممارسة نشاطه فى مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتى تمكن من استقطابهن وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الإجتماعى، وعرضهن للزواج العرفى محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالى "21 ألف جنيه" على أن يتقاضى مبلغ 7000 جنيه عن كل سيدة ، ومن بين ضحاياه السيدتين المشار إليهما، وبمواجهة السيدتان أيدتا ما جاء بأقوال المتهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


اداب

تيك توك

فتيات التك توك

دعارة

الدعارة الالكترونية

مباحث الاداب

حماية الاداب

جهود الداخلية

اليوم السابع بلس

استغلال سيدات في اعمال منافية للاداب

جرائم الاداب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة