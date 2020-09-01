ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، أسفرت عن ضبط عاطلين، بحوزتهما بندقية خرطوش، ماركة بامب أكشن، وفرد خرطوش بدون ترخيص، بالإضافة إلى 3 طلقات مختلفة الأعيرة، واعترف المتهمان بحيازتهما المضبوطات بقصد الدفاع، فتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

كما أسفرت حملة أمنية عن ضبط 25 متهما بالاتجار بالمواد المخدرة، بحوزتهم 1170 جرام حشيش، و93 جرام هيروين، و81 قرص مخدر، بالإضافة إلى 500 جرام من مخدر الاستروكس، و50 جرام من مخدر الشادو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.

- تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

- فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.

- تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل. - تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.

- السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.