صور.. ولى العهد السعودى يلتقي كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

وكالات

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السيد جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين وأهمية تعزيزها في المجالات كافة خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.