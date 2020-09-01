صور.. وزير النقل: الحكومة وحدها المسئولة عن تحديد سعر تذكرة المترو

كتب رضا حبيشى - تصوير السعودى محمود

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن الحكومة المصرية ستظل وحدها المسئولة عن تحديد سعر تذكرة المترو، وأنه سيظل فى متناول الركاب، وأن الشركة الفرنسية التى ستدير الخط الثالث لا علاقة لها بسعر التذكرة.

وأضاف وزير النقل ردا على سؤال لليوم السابع أن الشركة الفرنسية وفقا للتعاقد تحصل على مقابل مادى نظير الإدارة فقط وليس لها علاقة بالإيرادات ولن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على خدمة المواطنين بتقديم كافة الخدمات المميزة لهم، مشيراً إلى أن الشركة الفرنسية ستدير الخط الثالث للمترو وتشغيله وصيانته، موضحاً أنه لأول مرة سيتم التعامل مع شركة RATP الفرنسية وتنازلنا كتير حتى نتعلم منهم فن الإدارة.



وأوضح وزير النقل أن الخط الثالث سيقدم خدمة أوروبية لجميع مرتادي، قائلاً ممازحا: " أحب أقول لمسؤولى الشركة الفرنسية أنهم يعملوا حسابهم أنهم مش هيكسبوا مننا كتير تانى.. احنا وافقنا المرة دى عشان نستفيد من خبراتهم".







مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (1)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (2)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (3)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (4)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (5)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (6)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (7)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (8)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (9)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (10)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (11)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (12)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (13)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (14)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (15)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (16)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (17)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (18)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (19)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (20)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (21)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (22)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (23)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (24)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (25)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (26)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (27)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (28)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (29)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (30)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (31)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (32)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (33)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (34)



مؤتمر توقيع الخط الثالث للمترو (35)



