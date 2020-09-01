صور.. مد ساعات العمل بقلعة قايتباى بالإسكندرية حتى الثامنة مساء

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن محمد متولى مدير عام إدارة الآثار الإسلامية والمسيحية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالى مد ساعات العمل بقلعة قايتباى حتى الثامنة مساء، بناء على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار .

وحول إعادة تشغيل القلعة بعد توقف بسبب أزمة كورونا، أكد محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على اتباع كافة الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارة السياحة والآثار للمناطق التى تم إعادة فتحها للزيارة والتطبيق الكامل لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الزائرين للقلعة والعاملين بها.

وقال محمد متولى إنه يتم الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، بقلعة قايتباى، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق إجراءات التعقيم بالقلعة يومياً قبل الفتح للزيارة حيث يتم تعقيم شباك التذاكر وغرفة الكنترول وغرفة أجهزة الإكس راى وبوابة كشف المعادن والمنشف اليدوى وصحن القلعة والأسوار الداخلية والخارجية وصهريج القلعة والبرج الرئيسى ومسجد القلعة الأثرى ومكاتب التفتيش.

كما يتم تعقيم شامل للقلعة كلها عقب انتهاء الزيارة يوميا أى أن القلعة تعقم يوميا مرتين قبل الفتح وبعد الغلق مما يعطى أقصى درجات الحماية والوقاية للزائرين والعاملين بالقلعة مع استمرار التعقيم خلال فترة الزيارة لكل هذه المواقع داخل القلعة والالتزام بكل الإجراءات التى أعلنتها وزارة السياحة والآثار ومنها عدم السماح بدخول القلعة الا بالكمامة والالتزام بإجراءات التباعد عند الوقوف أمام شباك التذاكر والالتزام بأماكن الانتظار حيث تم وضع أمام هذا الأماكن كما يتم قياس درجة الحرارة لكل الزائرين قبل دخول القلعة بالإضافة لقياس درجة الحرارة لكل العاملين بالقلعة يوميا قبل الزيارة، مؤكدا على أن تلك الإجراءات للوصول لأقصى درجات الأمن والوقاية حفاظا على الزائرين لقلعة قايتباى والعاملين بها.



قلعة قايتباى 2



قلعة قايتباى