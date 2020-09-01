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صور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 09:40 ص
صور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام جولة محافظ كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، يرافقه عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، الأعمال الجارية فى مستشفى كفر الشيخ العام ، لاستكمال مبنى الملحق بمستشفى كفر الشيخ العام ، بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، والدكتور رفعت توفيق ، نائب مدير مستشفى كفر الشيخ .

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه تم الانتهاء من طابقين ، ومازال العمل جارياً لإنشاء طابقين آخرين، ليكون الطابق الأول للخدمات ، وبقية الطوابق للدرجة الأولى الممتازة ، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، إنه شدد على متابعة أعمال الإنشاء ، لتكون مطابقة للمواصفات ، مشدداً على توفير الأدوية للمرضى،وحسن استقبالهم ورعايتهم ، لأن كل المسئولين فى المحافظة تحت خدمة المواطن بمدن وقرى كفر الشيخ.

 

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جولة محافظ كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام

 

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مستشفى كفر الشيخ العام

 

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الاعمال الجارية بالمبنى الملحق لمستشفى كفر الشيخ العام

 


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