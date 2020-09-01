صور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، يرافقه عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، الأعمال الجارية فى مستشفى كفر الشيخ العام ، لاستكمال مبنى الملحق بمستشفى كفر الشيخ العام ، بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، والدكتور رفعت توفيق ، نائب مدير مستشفى كفر الشيخ .
وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه تم الانتهاء من طابقين ، ومازال العمل جارياً لإنشاء طابقين آخرين، ليكون الطابق الأول للخدمات ، وبقية الطوابق للدرجة الأولى الممتازة ، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة .
وأضاف محافظ كفر الشيخ ، إنه شدد على متابعة أعمال الإنشاء ، لتكون مطابقة للمواصفات ، مشدداً على توفير الأدوية للمرضى،وحسن استقبالهم ورعايتهم ، لأن كل المسئولين فى المحافظة تحت خدمة المواطن بمدن وقرى كفر الشيخ.
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