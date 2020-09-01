صور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، يرافقه عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ ، الأعمال الجارية فى مستشفى كفر الشيخ العام ، لاستكمال مبنى الملحق بمستشفى كفر الشيخ العام ، بحضور اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والدكتورة سوسن سلام ، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، والدكتور رفعت توفيق ، نائب مدير مستشفى كفر الشيخ .

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، إنه تم الانتهاء من طابقين ، ومازال العمل جارياً لإنشاء طابقين آخرين، ليكون الطابق الأول للخدمات ، وبقية الطوابق للدرجة الأولى الممتازة ، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة .

وأضاف محافظ كفر الشيخ ، إنه شدد على متابعة أعمال الإنشاء ، لتكون مطابقة للمواصفات ، مشدداً على توفير الأدوية للمرضى،وحسن استقبالهم ورعايتهم ، لأن كل المسئولين فى المحافظة تحت خدمة المواطن بمدن وقرى كفر الشيخ.

جولة محافظ كفر الشيخ بمستشفى كفر الشيخ العام

مستشفى كفر الشيخ العام

الاعمال الجارية بالمبنى الملحق لمستشفى كفر الشيخ العام