صور.. محافظ الأقصر يتابع العمل فى المراكز التكنولوجية بمدينتى الأقصر وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر فاعليات تدريب العاملين بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، مع بدء التشغيل التجريبى للمركز، كما التقى المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح بقيمة 25 % من المخالفات، حيث يحتوى المركز على 9 نوافذ منها شباك مجهز لخدمة ذوى الأعاقة به رامب يرتفع ليكون المواطن فى مستوى مقدم الخدمة ، ونافذة أخرى للخزينة.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر خلال جولته، على أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين هو أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف، وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى اطار من الشفافية والنزاهة، ورافق محافظ الأقصر خلال جولته نائبة محمد عبد القادر خيرى، واللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن وكيل وزارة لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعميد طاهر الحنفى المشرف العام على إنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

ومن جانبه قال العميد أيمن الشريف، أن المركز يتضمن خدمة الشباك الواحد لتقدم خدمات (إستصدار التراخيص والمستندات والموافقات اللازمة لبدء المشروعات وتشغيلها)، وذلك بهدف تقديم كافة الخدمات ذات الصلة من مكان واحد للتيسير على المواطنين، وذلك من خلال نظام الدور الرقمى على غرار البنوك تيسيراً على المواطنين وللقضاء على نظام الطوابير التقليدية.

وفى مدينة أرمنت تفقد محافظ الأقصر مقر مجلس مدينة ارمنت والمركز التكنولوجى المتطور ويعمل جميع أيام الأسبوع عدا الجمعة لإنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم بالإضافة إلى تلقى طلبات التصالح فى المخالفات، وتابع المحافظ اعمال رفع كفاءة مجلس مدينة ارمنت ومد كابلات كهرباء ومرافق جديدة ضمن خطة تطوير المبنى وتجديده.



محافظ الأقصر يتابع العمل فى المراكز التكنولوجية بمدينتى الأقصر وأرمنت



محافظ الأقصر يتابع العمل فى المراكز التكنولوجية بمدينتى الأقصر وأرمنت



محافظ الأقصر يتابع العمل فى المراكز التكنولوجية بمدينتى الأقصر وأرمنت