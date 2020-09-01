اليوم السابع
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صور.. قصة آية الحاصلة على 99.5%.. من بائعة أحذية إلى طالبة بطب الإسكندرية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 12:56 ص
صور.. قصة آية الحاصلة على 99.5%.. من بائعة أحذية إلى طالبة بطب الإسكندرية الدكتورة آيه طه وأسرتها
البحيرة – فريق المحافظات

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شهد مركز شبراخيت بالبحيرة حالة من الفرحة الغامرة بين الأهالى بعد التحاق الطالبة آية طه حسين  الحاصلة على 99.5% فى الثانوية العامة شعبة علمى علوم كلية الطب جامعة الإسكندرية.

وغمرت أهالى المدينة الريفية الصغيرة حالة من الفرحة التى تطل على نهر النيل لم يكن لتفوق أحد أبنائها  فقط ولكن باعتبارها نموذجا للمثابرة والتحدى للظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

فعلى مقربة من شارع الأتوبيس بوسط مدينة شبراخيت لابد أن يلفت انتباهك مشهد آية طه حسين  تلك الفتاة الشابة التى تستذكر دروسها فى الثانوية العامة وهى تبيع  الأحذية على "فرش" والدها المريض وذلك لمساعدة عائلتها على تحمل أعباء الحياة.

وأصبحت ابنة البحيرة حديث منصات التواصل الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة باعتبارها قدوة لآلاف الشباب الذين يعانون من الأوضاع المعيشية الصعبة، مطالبين المسئولين عن التعليم بتكريم الطالبة المتفوقه ودعمها على غرار إبراهيم عبد الناصر الطالب المتفوق الذى يبيع الفريسكا على كورنيش الإسكندرية.

وأعربت آية طه حسين عن سعادتها لالتحاقها بكلية الطب بجامعة الإسكندرية والذى كان يمثل أحد أهم أحلامها فى الحياة، مشيرة إلى أن ظروفها الاجتماعية الصعبة كانت حافزا للتفوق العلمى حتى كلل الله سبحانه وتعالى مسعاها.

وأوضحت ابنة البحيرة المتفوقة أنها كانت تنظم وقتها بين المذاكرة والعمل فى بيع الأحذية مع والدتها لمساعدة والدها المريض الذى يعانى من ورم بالغدة الدرقية يجعله لا يبارح المنزل، لافته إلى أنها كانت تعتمد على الدروس الخصوصية مثل كافة زملائها كما كانت تساعد والدتها فى أعمال المنزل بالإضافة إلى بيع الأحذية  بالتناوب مع والدتها مما أرهقها كثيرا.

وطالبت الطالبة المتفوقة الشباب بالاجتهاد وتحدى الظروف الصعبة وعدم اليأس لأن ذلك هو طوق النجاة لتغيير حياتهم للأفضل.

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طالبة بيع الاحذية

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