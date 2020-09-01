اليوم السابع
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صور.. فنزويلا تفرج عن سياسيين قبل الانتخابات المحلية

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 04:18 ص
صور.. فنزويلا تفرج عن سياسيين قبل الانتخابات المحلية افراج سياسى فى فنزويلا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت الحكومة الفنزويلية، إنها أصدرت عفواً عن أكثر من 100 شخص، من بينهم عشرات المعارضين السياسيين الموجودين في السجن، ولجأوا إلى السفارات الأجنبية في كاراكاس أو فروا من البلاد.
 
وتأتي هذه الخطوة قبل انتخابات المحلية في فنزويلا، المقرر إجراؤها في 6 ديسمبر والتي يقول التحالف بقيادة زعيم المعارضة المدعوم من الولايات المتحدة خوان جوايدو إنه يقاطعها لأن شروط التصويت ليست عادلة.
 
الأسماء المدرجة في العفو لا تشمل قادة المعارضة البارزين مثل ليوبولدو لوبيز ، الذي لا يزال داخل مقر إقامة السفير الأجنبي في كاراكاس ، أو جوليو بورجيس ، وهو مشرع معارض قوي موجود في كولومبيا المجاور، وفق ما نشرت وسائل إعلام فنزويلية.
 
إفراج سياسي في فنزويلا
إفراج سياسي في فنزويلا

المفرج عنهم
المفرج عنهم

سياسي مفرج عنه
سياسي مفرج عنه

لقاء الأسرة بعد الإفراج
لقاء الأسرة بعد الإفراج

 


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