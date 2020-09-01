صور.. رئيس مدينة البياضية بالأقصر يتابع توصيل الصرف للمنازل بقرية الحبيل

الأقصر – أحمد مرعى

قاد اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال محافظة الأقصر، جولة ميدانية تفقد خلالها متابعة الأعمال بمشروع الصرف الصحى وتوصيل الوصلات إلى المنازل بقرية الحبيل بنظام الدفع النفقي، حيث تم متابعة أعمال تغويص البيارات وتجهيز العدايات، ومن المقرر أن يصب المشروع على المحطة الرئيسية التى تم رفع طاقتها لتعمل بطاقة 65 ألف متر/يوم.

وأوضح رئيس مركز البياضية، خلال الجولة، أن هذا المشروع سيخدم ما يقرب من 30 ألف نسمة، موجهاً تعليماته بضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع الخدمى، والذى يهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم أفضل خدمة لهم.

وفى نفس السياق تفقد اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، سير أعمال خدمة المواطنين بالمدينة وتلقي طلبات التصالح وباقي الطلبات العامة بالمدينة داخل مقر المركز التكنولوجى بمدينة البياضية، وذلك برفقة كل من عبد المحسن ربيع، وأحمد همام وجمال عبد العزيز قيادات المدينة، وخلال جولته بمقر المركز التكنولوجى، تلقي رئيس مدينة البياضية بعض الإستفسارات الخاصة ببعض المواطنين، وتأكد من إنتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي، كما أكد علي المواطنين المتقدمين بملفات التصالح بمجلس مدينة البياضية، أنه عليهم التوجه إلي المركز التكنولوجي لدفع جدية التصالح وفيها 25% من إجمالي مقابل التصالح، وعليهم التقدم بشهادة تثبت تاريخ المخالفة من مهندس إستشاري قبل صدور القانون، وكافة المستندات اللازمة طبقاً للقانون، مع العلم بأن مدة إنتهاء تقديم الطلبات هى 30 سبتمبر 2020، وعلماً بأن المركز التكنولوجي يعمل فترتين من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثانية ظهراً، والفتره الثانيه من الساعة السادسة مساءاً وحتي الساعة التاسعة مساءاً.

وكانت قد وزعت محافظة الأقصر نشرة متكاملة بكافة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح علي المخالفات الببنائية طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، وهي أولاً صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب، وثانياً المستندات الدالة علي صفة المتقدم بطلب التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، وثالثاً المستندات الدالة علي أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها علي سبيل المثال: "المستند الدال علي تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – المستند الدال علي تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كغاز أو مياة أو كهرباء – مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية – عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري – صورة ملتقطة بالقمر الصناعي – تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصريةاو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء).



رئيس مدينة البياضية يتابع مشروع الصرح الصحى وتوصيله للمنازل



رئيس مدينة البياضية يتابع مشروع الصرح الصحى وتوصيله للمنازل