اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسى للبنان ولقاء فيروز في منزلها

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:06 ص
صور.. تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسى للبنان ولقاء فيروز في منزلها ماكرون فى لبنان
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، عند التاسعة والربع من مساء الإثنين بتوقت لبنان، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.

وقال فى مؤتمر صحفى بالمطار: "أنا سعيد بالعودة كما وعدت إلى بيروت وكما والتزمت في زيارتي السابقة، لأعاين أولاً المساعدات الإنسانية على أثر الانفجار الذي حصل وهو ما التزمت به، وقد عقدنا في التاسع من أغسطس مؤتمرا دوليا في فرنسا تحت إشراف الامم المتحدة لتنظيم هذه المساعدات مع تأكيد على الشفافية واشراك المنظمات غير الحكومية والمدنية،

وأضاف: سأتوجه غدا إلى المرفأ لأكشف على ذلك شخصيا، وسننظر أيضا في موضوع تنسيق المساعدات الصحية لأن لبنان يعاني كذلك من تأثيرات كورونا وذلك من خلال زيارتي لمستشفى الحريري.

واستطرد قائلا: نحن نتابع أيضا برامج المساعدة في التعليم وإعادة البناء وكل أنواع الدعم الضروري الشعب اللبناني، وهذا نفس التعهد والالتزام الذي رافق التعاون التقني الذي بدأنا بتقديمه منذ 3 اسابيع الى جانب الحكومة اللبنانية بناء على طلبها في اطار التحقيق الحاصل في موضوع الانفجار.

زيارة ماكرون لفيروز

وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لبيروت بلقاء أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز.

وصف ماكرون زيارته لفيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".

وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.

وغادر ماكرون منزل السيدة فيروز في الرابية بعد لقاء استمر ساعة وربع الساعة، منحها خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، واهدته هي بدورها لوحة فنية.

ولم تظهر فيروز وبقي الصحفيون يترقبون احتمال مرافقتها الضيف الكبير إلى باب منزلها، لكنها بقيت محتجبة، فيما شوهدت ابنتها ريما تقوم بالتصوير من الشرفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
 
 

ماكرون يغرد بالعربي على تويتر ويلتقى بالحريرى 

 
غرّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لدى وصوله الى بيروت، عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، عدت إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار".
 
كما استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، في قصر الصنوبر وتناول اللقاء اخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
 
الجمهور يستمع إلى فيروز
الجمهور يستمع إلى فيروز

 

الرئيس الفرنسي ماكرون
الرئيس الفرنسي ماكرون

 

حديث ماكرون
حديث ماكرون

 

فيروز
فيروز

 

لقاء ماكرون وعون
لقاء ماكرون وعون

 

ماكرون في لبنان
ماكرون في لبنان

 

ماكرون والحريري
ماكرون والحريري

 

ماكرون وعون
ماكرون وعون

 

ماكرون يتحدث للصحفيين
ماكرون يتحدث للصحفيين

 

ماكرون
ماكرون

 

منزل فيروز
منزل فيروز

 

 

 


ماكرون فى لبنان

لبنان

فيروز

اخبار لبنان

زيارة ماكرون الى لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة