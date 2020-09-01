صور.. تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسى للبنان ولقاء فيروز في منزلها

وصل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، عند التاسعة والربع من مساء الإثنين بتوقت لبنان، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على رأس وفد رسمي.
وقال فى مؤتمر صحفى بالمطار: "أنا سعيد بالعودة كما وعدت إلى بيروت وكما والتزمت في زيارتي السابقة، لأعاين أولاً المساعدات الإنسانية على أثر الانفجار الذي حصل وهو ما التزمت به، وقد عقدنا في التاسع من أغسطس مؤتمرا دوليا في فرنسا تحت إشراف الامم المتحدة لتنظيم هذه المساعدات مع تأكيد على الشفافية واشراك المنظمات غير الحكومية والمدنية،
وأضاف: سأتوجه غدا إلى المرفأ لأكشف على ذلك شخصيا، وسننظر أيضا في موضوع تنسيق المساعدات الصحية لأن لبنان يعاني كذلك من تأثيرات كورونا وذلك من خلال زيارتي لمستشفى الحريري.
واستطرد قائلا: نحن نتابع أيضا برامج المساعدة في التعليم وإعادة البناء وكل أنواع الدعم الضروري الشعب اللبناني، وهذا نفس التعهد والالتزام الذي رافق التعاون التقني الذي بدأنا بتقديمه منذ 3 اسابيع الى جانب الحكومة اللبنانية بناء على طلبها في اطار التحقيق الحاصل في موضوع الانفجار.
زيارة ماكرون لفيروز
وبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته لبيروت بلقاء أيقونة الغناء اللبناني المطربة فيروز.
وصف ماكرون زيارته لفيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية"، وقال "تحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا".
وعندما سئل عن أغنيته المفضلة لفيروز أجاب بأنها "لبيروت" التي كانت تذيعها القنوات المحلية بينما كانت تعرض صورا للانفجار وتبعاته.
وغادر ماكرون منزل السيدة فيروز في الرابية بعد لقاء استمر ساعة وربع الساعة، منحها خلاله وسام جوقة الشرف الفرنسي وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، واهدته هي بدورها لوحة فنية.
ماكرون يغرد بالعربي على تويتر ويلتقى بالحريرى
الجمهور يستمع إلى فيروز
الرئيس الفرنسي ماكرون
حديث ماكرون
فيروز
لقاء ماكرون وعون
ماكرون في لبنان
ماكرون والحريري
ماكرون وعون
ماكرون يتحدث للصحفيين
ماكرون
منزل فيروز
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