صور.. إنهاء إجراءات فحص وتسليم طريق السوفيتيل ومحطة معالجة الصرف بالزينية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء إجراءات فحص وتسليم طريق السوفتيل الجديد ومحطة معالجة الصرف الصحى المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للمشروعات القومية للطرق، وذلك للعام المالى 2020 /2021 لهيئة الشركة الوطنية للطرق.

وأشار رئيس مدينة الزينية، فى بيان صحفى، إلى أن ذلك تم بعد إعلان هيئة الطرق والكبارى، البدء فى تنفيذ كافة أعمال طرق السوفيتيل ومدينة الشمس تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لاستكمال أعمال رصف وتمهيد الطرق وفقاً للجداول الزمنية المقررة، ومن المقرر أن تبدأ الشركة الوطنية بتنفيذ الطريق كاملاً وإنهاء كافة أعماله ليصبح جاهزاً للمارة والسيارات وفقاً للتوقيتات المحددة لها، موضحاً أن شركات المقاولات تواصل حالياً تجويد أعمال التنفيذ لطريق السوفيتيل ونظافة الطريق وتجميله.



إنهاء إجراءات فحص وتسليم طريق السوفيتيل ومحطة معالجة الصرف (1)

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أن طريق السوفيتيل الجديد سيساهم فى تخفيف الزحام المرورى على الطريق الرئيسى، وتقليص التكدس المرورى أثناء وصول الأفواج السياحية من مطار الأقصر الدولى وربط مدينة الزينية بجميع القرى المجاورة .



إنهاء إجراءات فحص وتسليم طريق السوفيتيل ومحطة معالجة الصرف (2)

وفى سياق متصل جارى العمل بالوحدة الصحية لقرية الصعايدة حيث يتم شفط المياه الجوفية وردم مناطق الهبوط الأرضى التى تتحمع بها المياه داخل الوحدة الصحية بالقرية، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى بعمل حملة نظافة، حيث تم رفع 5 أطنان داخل نطاق الوحدة ومنطقة الصحارى، وذلك بإشراف هدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وسامى جادالكريم سكرتير القرية .