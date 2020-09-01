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الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:56 م
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صور.. إقبال طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق للمرحلة الثانية بجامعة بورسعيد

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:18 م
صور.. إقبال طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق للمرحلة الثانية بجامعة بورسعيد توافد الطلاب على مكاتب تنسيق جامعة بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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تشهد معامل كليتى الهندسة والتربية النوعية بجامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق لتسحيل رغباتهم.

ومن جهة أخرى تشهد معامل جامعة بورسعيد الإجراءات الاحترازية والوقائية وسط إجراءات مشهددة لارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة من خلال الجهاز الحرارى قبل التوجه للمعامل.

وقال الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب لـ"اليوم السابع"، إن هناك 4 معامل إلكترونية بكليتى الهندسة والتربية النوعية و200 جهاز كمبيوتر لإتاحة تسجيل الرغبات للطلاب، مع مراعاة التباعد الاجتماعى حرصا على سلامتهم من فيروس كورونا.

وأضاف سالم، أن جميع المعامل تم تجهيزها، وأن هناك فريق عمل تم تدريبهم لتوجيه الطلاب على كيفية تسجيل الرغبات حرصا على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور .

 

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اختبارات الطلاب بجامعة بورسعيد

 

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توافد الطلاب على مكاتب تنسيق جامعة بورسعيد

 

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اختبارات الطلاب بجامعة بورسعيد

 

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كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة بورسعيد

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تسجيل رغبات الطلاب بجامعة بورسعيد

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اقبال كثيف لطلاب الثانوية العامة

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