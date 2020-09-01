صور.. ألوان صيفية مبهجة فى أسبوع الموضة بأوكرانيا

وكالات

شهد أسبوع الموضة في العاصمة الأوكرانية كييف، ظهور تشكيلة عالمية من الأزياء ذات الألوان الصيفية المبهجة، وقدمت العارضات أحدث الموديلات من فساتين مصصمة الأزياء العالمية الأوكرانية "إيلينا بورينينا".

ومن المعتاد أن يبدأ أسبوع الموضة في أوكرانيا قبل أيام قليلة من انطلاق أسبوع الموضة في نيويورك، وعلى الرغم من الأزمة التى تشهدها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، بدء مصممو الأزياء فى العالم موسم جديد لعرض ابداعاتهم.

أثناء التحضير للعرض



أسبوع الموضة في كييف



الأوكرانية إيلينا بورينينا



الكمامة حاضرة في أسبوع الموضة



عارضات الأزياء



عارضة أزياء



عارضة مشاركة في أسبوع الموضة



فساتين



فستان أبيض



فستان فوشيا