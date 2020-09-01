اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 03:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ألوان صيفية مبهجة فى أسبوع الموضة بأوكرانيا

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:03 ص
صور.. ألوان صيفية مبهجة فى أسبوع الموضة بأوكرانيا أسبوع الموضة في أوكرانيا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد أسبوع الموضة في العاصمة الأوكرانية كييف، ظهور تشكيلة عالمية من الأزياء ذات الألوان الصيفية المبهجة، وقدمت العارضات أحدث الموديلات من فساتين مصصمة الأزياء العالمية الأوكرانية "إيلينا بورينينا".

ومن المعتاد أن يبدأ أسبوع الموضة في أوكرانيا قبل أيام قليلة من انطلاق أسبوع الموضة في نيويورك، وعلى الرغم من الأزمة التى تشهدها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، بدء مصممو الأزياء فى العالم موسم جديد لعرض ابداعاتهم.

 

أثناء التحضير للعرض

أثناء التحضير للعرض

 

أسبوع الموضة في كييف
أسبوع الموضة في كييف

 

الأوكرانية إيلينا بورينينا
الأوكرانية إيلينا بورينينا

 

الكمامة حاضرة في أسبوع الموضة
الكمامة حاضرة في أسبوع الموضة

 

عارضات الأزياء
عارضات الأزياء

 

عارضة أزياء
عارضة أزياء

 

عارضة مشاركة في أسبوع الموضة
عارضة مشاركة في أسبوع الموضة

 

فساتين
فساتين

 

فستان أبيض
فستان أبيض

 

فستان فوشيا
فستان فوشيا

 

وشاح على الوجه
وشاح على الوجه

 


اسبوع الموضة

الموضة في اوكرانيا

اسبوع الموضة في كييف

اليوم السابع بلس

الموضة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة