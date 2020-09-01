صعود بورصة البحرين بنسبة 1.79% في أول جلسة تداول بعد إجازة عاشوراء

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، في أول جلسة تداول بعد أجازة عاشوراء، بنسبة 1.79% رابحاً 24.73 نقطة ليغلق عند مستوى 1405.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 94.95% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 5.48%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.15% مدفوعاً بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.99%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.71%.

كما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.52%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.18% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.82%، شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.67%.

وفي سياق متصل أعلنت مؤسسة إيه.إم.بست العالمية، عن تأكيد تصنيف القوة المالية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، A- (ممتاز) بالإضافة إلى التصنيف الائتماني للشركة بدرجة "A-" مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذان التصنيفان المركز المالي والأداء التشغيلي القويان للشركة، واستدامة أعمالها، وكذلك السياسات والإجراءات المناسبة التي تنتهجها الشركة في إدارة المخاطر المؤسسية التي تواجهها، كما أن هذان التصنيفات يعكسان الدعم الاستراتيجي المهم لمجموعة الخليج للتأمين لكون الشركة جزءاً منها.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن خطة عمل الشركة في شأن حل الخسائر المتراكمة، وتتضمن الأول مقترح الاستحواذ من قبل بنك البحرين والكويت على عمليات بنك الإثمار بالبحرين، إذ أعلن الإثمار القابضة وبنك البحرين عن تفاهم مبدئي خلال أغسطس حول إمكانية الاستحواذ على عمليات بنك الإثمار في البحرين، ويشمل مقترح الاستحواذ أيضاً أصولاً محددة لشركة آي بي كابيتال، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للإثمار القابضة، وتخضع هذه الخطط للاتفاق بين الأطراف وموافقة المساهمين وموافقة الهيئات التنظيمية، ولا تزال المناقشات في مراحلها الأولية وتخضع لاستكمال الإجراءات اللازمة من قبل الطرفين، وتتماشي هذه الخطة مع استراتيجية الإثمار القابضة الهادفة إلى تعزيز وزيادة حقوق المساهمين.

كما تتضمن الخطة، بيع الأصول أو إعادة الهيكلة، حيث يعمل مجلس إدارة الإثمار القابضة حالياً على العديد من المبادرات لتحسين قاعدة رأس المال مما سيعزز حقوق الملكية، ويتضمن ذلك إمكانية بيع و/أو إعادة هيكلة الأصول غير الأساسية، والتي ستخضع لمزيد من المراجعة والمفاوضات والموافقات التنظيمية اللازمة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة بي أم أم أي، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، وذلك في تمام الساعة 11 صباحاً، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.