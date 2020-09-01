صحيفة فرنسية تفضح تمويل قطر المشبوه لــ"إخوان باريس"

إبراهيم سعيد

استعرض برنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تقريرًا لصحيفة لوباريزيان الفرنسية، يفضح خلاله تمويل قطر المشبوه لــ"إخوان باريس".

وأوضح أن لوباريزيان الفرنسية نشرت نص تحقيقات حول التجاوزات المالية ومصادر الدعم لــ"إخوان باريس" من خلال المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، التابع لاتحاد مسلمي فرنسا، متابعًا أن الصحيفة سلطت الضوء على الأنشطة المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. وأكد أن تلك المعلومات تهدد الأمن القومي الفرنسي، موضحًا أن المعهد الأوروبي للعلوم الانسانية بمثابة وجهه لتنظيم الإخوان المسلمين، بعد أن فتح المدعي العام شمال شرق باريس منذ شهر تحقيقًا حول تُهم خيانة الأمانة وإخفاء الوضع المالي ضد إدارة المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية.

ومن جانب آخر، طالب ماريو كوناسيك، رئيس حزب الحرية، في مدينة جراتس، التي تعد معقلا رئيسيا للإخوان في النمسا، الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لردع قطر عن تمويل الجماعة الإرهابية.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية الحكومية، إن التمويل القطري للإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة أصبح قضية سياسية ملحة".

وتابع: "تظهر عدد من التحقيقات الصحفية والوثائق تدفق المال على المركز الثقافي الإسلامي التابع للإخوان المثير للجدل في جراتس، مضيفاً "نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة وقوية لوقف التمويل القطري".

واستطرد: "كنا نشتبه منذ سنوات طويلة في تلقي المركز الثقافي الإسلامي تبرعات قطرية، والوثائق التي نشرت مؤخرا تثبت ذلك".

ولفت إلى أن "قطر تعمل بشكل واضح على تقديم الدعم المالي للمساجد والمؤسسات التعليمية والثقافية التابعة للإخوان".

وأشار السياسي النمساوي إلى أن "مكتب الشرطة الجنائية في جراتس يحذر منذ 2016 من تنامي نفوذ الإخوان في المدينة"، مضيفا: "والآن، بات واضحا أن الجماعة تنشر الأفكار المتطرفة في جراتس على نطاق واسع".

وأوضح أن "جميع السياسيين في البلاد مطالبين بإعادة النظر في سياسة البلاد لمكافحة التيارات المتطرفة، من أجل مواجهتها بحزم وقوة".

على جانب آخر، ذكر تحقيق صحفي لصحيفة "فولكاس بلات" النمساوية "خاصة" أن "قطر تمول المنظمات والمساجد التابعة للإخوان في النمسا لزعزعة استقرارها".

ووصفت الصحيفة التمويل القطري للإخوان بأنه "تهديد كبير للديمقراطيات الغربية"، مضيفة: "الأموال القطرية تتساقط في الغالب على المنظمات في محيط جماعة الإخوان، التي انبثق منها العديد من التنظيمات الإرهابية في العالم".