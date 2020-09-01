"صحة الغربية" تنفى نقص إسطوانات الأكسجين فى مستشفيات المحافظة

كتب أيمن رمضان

نفى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ما يتم تداوله بشأن وفاة البعض في مستشفى السنطة المركزى بسبب نقص الأكسجين، مشدداً على أن ذلك لم يحدث إطلاقاً، لافتاً إلى أن المستشفى تشهد تطويراً كبيراً بتكلفة 468 مليون تم الانتهاء من 35% منه، وتابع: "تقديم الخدمة للمواطنين لم تتأثر بعملية التطوير التي تقوم بها الدولة من أجل دخولها نظام التطوير الصحى الشامل".



وأضاف "حميدة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يوجد أي نقص من الأكسجين فى كافة المستشفيات، لافتاً إلى أنه منذ جائحة كورونا ووضعت الدولة خطة استراتيجية من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية للمرضى سواء المصابين بكورونا أو غيرهم.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك حالة وفاة واحدة وقعت مؤخراً بالمستشفى وتابع: "وفاة طبيعية بعد 25 يوماً حجز في العناية المركزة لشخص يعانى من مرض السكرى من الدرجة الأولى.. لا يوجد نقص في إسطوانات الأوكسجين في مستشفيات الغربية".