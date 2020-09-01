صاحب فيديو "بائع الفريسكا" لليوم السابع: إبراهيم ولد مخلص وربنا بعتنى ليه

كتب: مصطفى جابر

بمحض الصدفة وبحسن نية قام الدكتور حاتم خاطر بتصوير بائع فريسكا على شاطئ البحر، ليصبح فى بضع ساعات حديث مصر كلها.

"اليوم السابع" التقى الدكتور حاتم خاطر لمعرفة كواليس تصويره لهذا الفيديو، والذى قال: "ربنا كريم أوى، وهو يحب أن يبهر عباده المخلصين.. إبراهيم ولد مخلص.. فلذلك أرسل الله إليه رجل مثله علي الشاطئ لكى يقوم بتنفيعه وشراء منه فريسكا".

وأضاف خاطر أنه أندهش كثيرًا عندما بدأ التعرف على إبراهيم فسأله ماذا تدرس؟ قال له أنا حاصل علي الثانوية العامة بمجموع ٩٩.٦% وأتمنى الالتحاق بكلية طب جامعة الإسكندرية تخصص جراحة عامة.

وتابع: "من الأسباب التى جذبتنى وجعلتنى أقوم بتصويره هى طموحة وإصراره علي العمل في سن صغير مع إجتهاده الكبير للحصول علي ذلك المجموع الكبير بالإضافة إلى رغبتى فى إبراز نماذج محفزة وذات طاقة إيجابية في مجتمعنا هذا".

وأردف: " صورته لتحفيزه وإعطائه طاقة إيجابية، وجعله يشعر بأن هناك من اهتم به".

وأوضح: "نسيت الفيديو طوال اليوم وتذكرته فقط فى فجر اليوم التالى فقمت بمشاركته علي حسابى علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ولم أتوقع حدوث كل هذه الضجة ولا وصوله لذلك العدد من الناس".