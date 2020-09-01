اليوم السابع
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شركة مياه دمياط تدعو عملاءها لتسجيل قراءات العداد عبر تطبيق قراءتى

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:07 م
شركة مياه دمياط تدعو عملاءها لتسجيل قراءات العداد عبر تطبيق قراءتى محمد بدوى عسل رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب
فريق المحافظات

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صرح المهندس محمد بدوى عسل  رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أنه قد تم تطوير منظومة تسجيل قراءات عدادات المياه، بحيث يتمكن كل مشترك من تسجيل قراءته بنفسه وبشكل مباشر وذلك من خلال تطبيق قراءتي للهاتف المحمول.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب لـ "اليوم السابع" أن التطبيق يتيح للمشتركين تسجيل قراءة عداد المياه فى الفترة من 1إلى 15 من كل شهر ، فضلا عن إمكانية إضافة صورة للعداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى والقضاء على مشكلة تراكم القراءات.

 

وأوضح عسل أن التطبيق متاح على أنظمة التشغيل "أندرويد" https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hcww.it.myreading

وأنظمة( los)

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87/id1518978525

 


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