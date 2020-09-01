وأشارت القناة إلى أن بعض النشطاء قاموا بالجلوس فى منتصف طريق بالقرب من ساحة البرلمان البريطانى، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بعد ظهر اليوم.

من جهتها، قالت إحدى مؤسسي منظمة "تمرد الانقراض" الدكتورة جيل برادبروك، إن الناس فهموا الرسالة بشأن ضرورة مكافحة تغير المناخ، واعتذرت عن أي تعطيل حدث.

ومن المقرر أن تتضمن التظاهرات التي ستستمر من اليوم وحتى العاشر من سبتمبر الجارى مشاهدة متنوعة من بينها عرض مسرحي يلقي الضوء على كيف تسبب أزمة المناخ الوفاة وتظاهرة صامتة خارج قصر باكينجهام.

يشار إلى أنه تم توقيف أكثر 1700 شخص خلال "انتفاضة الخريف" التي نظمتها مجموعة "تمرد الانقراض" واستمرت لعشرة أيام العام الماضي والتي شهدت تعطيلا كبيرا في أنحاء المملكة المتحدة وإغلاق أجزاء كبيرة من وسط لندن.