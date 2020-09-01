سفير نيوزيلندا بمصر يحتفل بمئوية تأسيس لبنان ويؤكد على التذكير بتحديات الماضى

ريهام عبد الله

احتفل جريج لويس، سفير نيوزيلندا بالقاهرة، والسفير المعتمد لبيروت، بالذكرى المائة لتأسيس دولة لبنان، قائلا: "احتفال المئوية اليوم هو تذكير بأن لبنان قد واجه تحديات في الماضي واستطاع تجاوزها بإصرار".

وقال جريج لويس فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "منذ قرن من الزمان تم اليوم إعلان دولة لبنان الكبير، إن احتفال المئوية اليوم هو تذكير بأن لبنان قد واجه تحديات في الماضي واستطاع تجاوزها بإصرار، ترسل نيوزيلندا للبنان وشعبه المحب للحياة أمنياتها بمستقبل مزدهر".



جريج لويس

وفى سياق آخر زار الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون العاصمة اللبنانية بيروت، واحتفل اليوم الثلاثاء بذكرى مرور مئة عام على تأسيس دولة لبنان بزرع شجرة أَرز، رمز البلد، بشمال شرق بيروت.

وقدم فريق العروض بالقوات الجوية الفرنسية عرضا في سماء لبنان بألوان العلم اللبناني احتفالا بالرئيس الفرنسى، ويعتبر دور الرئيس الفرنسى محوريا فى الجهود الدولية الرامية لحث زعماء لبنان على مكافحة الفساد واتخاذ المزيد من الخطوات لإصلاح بلدهم.

وبدأ ماكرون زيارته في وقت متأخر الاثنين بلقاء أيقونة الغناء العربي فيروز ووصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، المطربة فيروز بأنها "جميلة وقوية للغاية" بعد لقاء بينهما قائلا : "جميلة وقوية للغاية وتحدثت معها عن كل ما تمثله بالنسبة لي عن لبنان نحبه وينتظره الكثير منا.. عن الحنين الذي ينتابنا "، حيث قال في بث تليفزيوني عقب اللقاء "قطعت التزاما لها (فيروز)، مثلما أقطع التزاما لكم هنا الليلة بأن أبذل كل شيء حتى تطبق إصلاحات ويحصل لبنان على ما هو أفضل. أعدكم بأنني لن أترككم".