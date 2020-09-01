روسيا تعلن إصدار تكنولوجيا إنتاج لقاح كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس مركز "غامالي" الروسى القومى للأوبئة والبيولوجيا المجهرية ألكسندر جينسبورج، أن روسيا لن تباشر حاليا بيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكنها ستصدر تكنولوجيا إنتاجه، موضحا أن الكميات المتوفرة من هذا اللقاح اليوم لا تكفى لسد احتياجات روسيا الخاصة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس مركز "غامالي" الروسى القومى للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إنه سنقوم ببيع التكنولوجيا. هذه العملية تجرى بشكل مكثف للغاية، لكن يجب القيام بإجراءات روتينية كثيرة منها ترجمة المستندات إلى اللغة الإنجليزية، وتدريب فرق المتخصصين الذين سيتابعون كيفية استخدام هذه التكنولوجيا فى الخارج.

وأكد رئيس مركز "غامالي" الروسى القومى للأوبئة والبيولوجيا المجهرية أنه سيصبح من الممكن الحديث عن تصدير اللقاح إلى الخارج، فقط بعد تلبية حاجات روسيا منه.

وفى نهاية أغسطس أشار غينسبورغ إلى عدم وجود ضرورة لإجراء أى تحاليل قبل التطعيم ضد كوفيد، لكن إذا كان الراغب بالتطعيم قد عانى من العدوى مؤخرا، فعليه إبلاغ الطبيب بذلك، وهو الذى سيقرر.