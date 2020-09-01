روسيا تؤكد عدم تدخلها فى شؤون بيلاروسيا

كتب أحمد عرفة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن روسيا لم تتدخل في شؤون بيلاروسيا، مذكرا بتدخل واشنطن الفظ في شؤون الدول.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تحترم حق مواطني بيلاروس في حل مشاكلهم بأنفسهم، بينما تدخلت الولايات المتحدة "بشكل فظ" في شؤون دول أخرى أكثر من مرة.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي أن على الأمريكيين ألا يطلقوا تحذيرات إلى أحد، بل عليهم أن يسمحوا للبيلاروسيين بأن يخرجوا من هذا الوضع بأنفسهم، بالطريقة التي يرونها مناسبة.