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"روبوت متعدد المهام" مشروع تخرج طلاب هندسة كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 10:06 ص
"روبوت متعدد المهام" مشروع تخرج طلاب هندسة كفر الشيخ.. صور طلاب هندسة كفر الشيخ مع الربوت
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نفذ طلاب الفرقة النهائية في كلية الهندسة جامعة كفرالشيخ شعبة هندسة الحاسبات والنظم مشروع تخرجهم وهو عبارة عن روبوت مصرى كامل الصنع متعدد المهام " MIRO" تحت إشراف دكتور تامر مدحت متولى وكيل كلية الذكاء الاصطناعي أستاذ مساعد هندسة الحاسبات والنظم بقسم الهندسة الكهربائية والدكتور غادة مصطفي هميسه مدرس بقسم الهندسة الكهربائية.

وشارك 7 طلاب فى المشروع وهم عبدالحليم إبراهيم حسين" "قائد الفريق" ومحمد أيمن العدوي ومحمد زغلول غازى وعمار الشاملى الغندور وعلا عطية عيد وبسنت رضا الدفراوى ونادية أحمد شلبي.

وأوضح الطلاب، أنه يمكن التحدث مع الروبوت باللغتين العربية والإنجليزية ويلتقط الصور والتعرف على الأشخاص ويقوم بالتحرك طبقا لمسارات محددة بالخريطة ويتفادى الاصطدام بالحواجز والمتغيرات حتى الوصول إلى هدفه أوتوماتيكياً ومزود أيضاً بنظام تحكم من الموبايل من خلال تطبيق أندرويد.

وأشاد الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة بالمشاريع الطلابية التي تم تصميمها وتنفيذها بأيدي طلاب السنة النهائية شعبة هندسة الحاسبات والنظم.

وأكد بأن مشاريع التخرج لهذا العام تميزت بأنها مبتكرة ومتميزة في الأفكار والتصميم والتنفيذ وكافة النواحي التطبيقية والعلمية.

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ خريجي كلية الهندسة أن يكونوا على قدر المسئولية وسفراء لجامعتهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص والأمانة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

وطالب د . دسوقي الخريجين بالتواصل الدائم مع الجامعة من خلال رابطة الخريجين والدراسات العليا والتعليم المستمر وذلك بعرض الآراء البناءة والفكر المستنير لصالح دعم منظومة التعليم والبحث العلمي في الجامعة.

 

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