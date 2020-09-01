رفع كفاءة منشآت خدمية بمجلس مدينة الحسنة فى وسط سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت فى مدينة الحسنة بوسط سيناء أعمال رفع كفاءة منشآت خدمية جديدة بمجلس المدينة، وقال اللواء أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة إنه يتم أعمال رفع كفاءة إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس، وتم بناء جراجات، ومغسلة ومشحمة، وتوسعة للمبني الإداري بالحملة، ومقررا الانتهاء من جميع أعمال البناء والتشطيبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وسبق وأعلن مجلس مدينة الحسنة، أنه فى إطار تنفيذ قرارات رئيس الوزراء لتطبيق القانون وردع مخالفات البناء والتعديات علي التخطيط العمراني وخطوط التنظيم للدولة، وتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بتحرك جميع المؤسسات لعمل لجان لحصر جميع المخالفات والتعديات وإصدار قرارات الإزالة الفورية، توجه أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مدينة الحسنة ، والمهندس محمد أحمد لافي، مدير الإدارة الهندسية بالمجلس إلى قرية القسيمة وتنفيذ (7) حالات إزالة للتعديات علي خطوط التنظيم بميدان القرية، تمهيداً لتطوير ورفع كفاءة الميدان وإنشاء بردورات وأرصفة وإنارة، وقدم رئيس مدينة الحسنة الشكر لأهالي قرية القسيمة لتعاونهم وتفضيل الصالح العام علي المصلحة الخاصة.

كما أعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء تنفيذ حملات إزالة ورفع الرمال من على مسارات الطرق ، وفتحها أمام حركة السير بشكل آمن.

وقال اللواء أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة فى بيان له ان عمليات رفع وازالة الرمال وفتح الطرق تتم تحت إشراف المهندس أحمد نايل نور الدين، مدير إدارة الحملة الميكانيكية، لافتا انه تم دفع لودر المجلس لإزالة الرمال المتحركة الكثيفة على طريق الحسنة القسيمة لتسهيل الحركة علي الطريق وحفاظا على أرواح المواطنين، وتم تسجيل رفع أكثر من 500 متر رمال من على الطريق، ولا تزال عمليات رفع الرمال متواصلة.











