رصف شارع "الإذاعة" وتحرير محاضر مخالفات للمتسببين فى أضرار بيئية بميادين العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ مجلس مدينة العريش، تجهيزاته لرصف شارع إذاعة شمال سيناء بحى المساعيد غرب مدينة العريش، بالتزامن مع فرض ضبط لمنع أصحاب المحلات من إلقاء المخلفات بالميادين وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه.

وأعلن مجلس المدينة فى بيان له، أنه بناء على تعليمات ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، بدأ العمل برفع مخلفات الردش أمام مبنى الإذاعة بحى المساعيد واستبدالها بحواجز خرسانه تمهيدا لرصف شارع الإذاعة.

ووجه رئيس مدينة العريش إدارة تحسين البيئة بالمجلس بضرورة مكافحة وضع القمامة من أصحاب المحلات التجارية وعامة المواطنين بجوار الميادين بمدينة العريش خاصة بعد تطويرها على أحدث طراز وتعيين مجموعة من العاملين بصفة اشرافية وصلاحية، وعمل محاضر بيئية على أن يتم البدء بميدان الرفاعى.

وسبق ووجه مجلس مدينة العريش إنذارا لأصحاب قاعات الأفراح بحظر تشغيلها وفتحها امام اقامة الأفراح والتنبيه عليها انها ستواجه قرار الغلق فى حال المخالفة.

وجدد مجلس مدينة العريش قرارا سبق الإعلان عنه بناء على قرارات مجلس رئاسه الوزراء وتعليمات اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأعلن ماجد محمد رئيس مجلس مدينة العريش تنبيه معمم على قاعات الافراح بوقف الأعمال وممارسة الأنشطة خلال هذه الفترة تنفيذا للقرارات الرسمية بهذا الشأن ولحين صدور بيان اخر والا ستتعرض أصحاب هذه القاعات للمسائله القانونيه والغلق .

وكان أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له نشره افراد أمن مدنيين تابعين لمجلس المدينة بهدف الحفاظ على منشأت الميادين العامة التى تم الانتهاء من تجهيزها .

وجاء فى بيان مجلس مدينة العريش انه تم بدء انتشار أفراد الأمن بالميادين لتحقيق الانضباط لدى الجميع ، وأهاب رئيس مجلس ومدينة العريش اللواء ماجد محمد بالمواطنين الحفاظ على جمال ونظافة الميادين العامة وخاصة بعد رفع كفاءتها بالشكل الذى يليق بعاصمة المحافظة .

وتم توضيح بأن نشر أفراد الأمن فى الميادين من أجل المواطنين وفى خدمتهم ويتابعون عملهم على مدار اليوم للحفاظ على جمال منشأت المدينة ، وان فرد الأمن فى الميادين تطوع من أجل المواطنين .

كما نبه مجلس مدينة العريش على الأهالى ان نوافير المياه فى الميادين غير مخصص لاستحمام الاطفال داخل أحواضها كما أنها مضاءة بالكهرباء مما يشكل خطورة على اقترابهم منها ، وضرورة استخدام سلات القمامة المنتشرة فى الميادين العامة، وعدم السماح للأطفال بالعبث بالتركيبات الضوئية من الكشافات والفوانيس بالميادين ، والحفاظ على المسطحات الخضراء بالميادين، والبرجولات الخشبية ، وتستخدم المقاعد أسفلها بعناية .

إزالة القمامة

رصف شارع إذاعة شمال سيناء

التجهيز لرصف شارع إذاعة شمال سيناء