اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رصف شارع "الإذاعة" وتحرير محاضر مخالفات للمتسببين فى أضرار بيئية بميادين العريش

الثلاثاء، 01 سبتمبر 2020 02:04 م
رصف شارع "الإذاعة" وتحرير محاضر مخالفات للمتسببين فى أضرار بيئية بميادين العريش رصف شارع إذاعة شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ مجلس مدينة العريش، تجهيزاته لرصف شارع إذاعة شمال سيناء بحى المساعيد غرب مدينة العريش، بالتزامن مع فرض ضبط لمنع أصحاب المحلات من إلقاء المخلفات بالميادين وتحرير محاضر لمن يتم ضبطه.

وأعلن مجلس المدينة فى بيان له، أنه بناء على تعليمات ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، بدأ العمل برفع مخلفات الردش أمام مبنى الإذاعة بحى المساعيد واستبدالها بحواجز خرسانه تمهيدا لرصف شارع الإذاعة.

ووجه رئيس مدينة العريش إدارة تحسين البيئة بالمجلس بضرورة مكافحة وضع القمامة من أصحاب المحلات التجارية وعامة المواطنين بجوار الميادين بمدينة العريش خاصة بعد تطويرها على أحدث طراز وتعيين مجموعة من العاملين بصفة اشرافية وصلاحية، وعمل محاضر بيئية على أن يتم البدء بميدان الرفاعى.

وسبق ووجه مجلس مدينة العريش إنذارا لأصحاب قاعات الأفراح بحظر تشغيلها وفتحها امام اقامة الأفراح والتنبيه عليها انها ستواجه قرار الغلق فى حال المخالفة.

وجدد مجلس مدينة العريش قرارا سبق الإعلان عنه بناء على قرارات مجلس رئاسه الوزراء وتعليمات اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأعلن ماجد محمد رئيس مجلس مدينة العريش تنبيه معمم على قاعات الافراح بوقف الأعمال وممارسة الأنشطة خلال هذه الفترة تنفيذا للقرارات الرسمية بهذا الشأن ولحين صدور بيان اخر والا ستتعرض أصحاب هذه القاعات للمسائله القانونيه والغلق .

وكان أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء فى بيان له نشره افراد أمن مدنيين تابعين لمجلس المدينة بهدف الحفاظ على منشأت الميادين العامة التى تم الانتهاء من تجهيزها .

وجاء فى بيان مجلس مدينة العريش انه تم بدء انتشار أفراد الأمن بالميادين لتحقيق الانضباط لدى الجميع ، وأهاب رئيس مجلس ومدينة العريش اللواء ماجد محمد بالمواطنين الحفاظ على جمال ونظافة الميادين العامة وخاصة بعد رفع كفاءتها بالشكل الذى يليق بعاصمة المحافظة .

وتم توضيح بأن نشر أفراد الأمن فى الميادين من أجل المواطنين وفى خدمتهم ويتابعون عملهم على مدار اليوم للحفاظ على جمال منشأت المدينة ، وان فرد الأمن فى الميادين تطوع من أجل المواطنين .

كما نبه مجلس مدينة العريش على الأهالى ان نوافير المياه فى الميادين غير مخصص لاستحمام الاطفال داخل أحواضها كما أنها مضاءة بالكهرباء مما يشكل خطورة على اقترابهم منها ، وضرورة استخدام سلات القمامة المنتشرة فى الميادين العامة، وعدم السماح للأطفال بالعبث بالتركيبات الضوئية من الكشافات والفوانيس بالميادين ، والحفاظ على المسطحات الخضراء بالميادين، والبرجولات الخشبية ، وتستخدم المقاعد أسفلها بعناية .

 

118615918_355909888769747_636058948744776590_n
إزالة القمامة 

 

118616638_355909955436407_194784009537677282_n
رصف شارع إذاعة شمال سيناء 

 

118630530_355909852103084_5871936321509342172_n
التجهيز لرصف شارع إذاعة شمال سيناء 

118631881_355910045436398_997149922472525973_n

رصف شارع إذاعة شمال سيناء 

 

 


شمال سيناء

العريش

ميادين العريش

رصف شارع اذاعة شمال سيناء

اخبار مصرية

اخبار مصر

تحرير مخالفات

اصحاب المحال

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس مدينة العريش يوجه إنذار بالغلق لأصحاب قاعات الأفراح المخالفة لوقف النشاط

الأحد، 23 أغسطس 2020 11:41 ص

مجلس مدينة العريش ينشر أفراد أمن مدنى للحفاظ على منشأت الميادين العامة

الإثنين، 17 أغسطس 2020 11:12 ص

مجلس مدينة العريش يطالب الأهالى بسرعة إثبات جدية التصالح فى مخالفات البناء

الخميس، 13 أغسطس 2020 08:54 ص

مجلس مدينة العريش يطالب المواطنين بوقف أنشطة الأفراح فى القاعات

الخميس، 06 أغسطس 2020 11:03 ص

مجلس مدينة العريش : الإنتهاء من حل مشكلة الصرف الصحى وانسداد الشبكات

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 10:39 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة